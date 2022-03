Livre elege novos órgãos entre apelos para maior pluralidade

O Livre inicia, este sábado, em Coimbra, o seu XII Congresso, que visa eleger os novos órgãos e terá, pela primeira vez, duas listas candidatas à direção. A oposição intern pede mais pluralidade de vozes do partido. A reunião do órgão máximo do partido decorre no Convento de São Francisco e termina no domingo, com a eleição dos órgãos nacionais para o mandato 2022-2024. De acordo com o programa divulgado, os trabalhos deverão arrancar pelas 9h30. Estão previstas intervenções de abertura dos dirigentes atuais, seguindo-se a apresentação das moções de estratégia global e das listas candidatas ao Grupo de Contacto (direção), bem como ao Conselho de Jurisdição, e ainda intervenções dos candidatos à Assembleia. Este será o primeiro congresso do Livre após as eleições legislativas antecipadas de janeiro, nas quais o partido conseguiu voltar a ter representação na Assembleia da República, com a eleição de Rui Tavares como deputado único.

Entre os órgãos que serão eleitos está o Grupo de Contacto, órgão executivo do Livre, que pela primeira vez na história do partido tem duas listas candidatas. É composto por 15 membros, eleitos de acordo com o método de Hondt, sendo por isso certo que contará com membros de ambas as listas que apresentam para votação as suas moções de estratégia global. A lista A, com uma moção intitulada "O Futuro nas nossas mãos", apresenta-se como a lista de continuidade com maior número de membros da direção anterior. A cabeça de lista é a dirigente Teresa Mota e o número dois é Rui Tavares. A lista B é encabeçada pela dirigente Patrícia Robalo e, na sua moção "Concretizar o Livre", deixa algumas críticas à atual direção, apelando a uma maior diversidade de vozes do partido no espaço público. Neste congresso será também eleito o Conselho de Jurisdição, com um total de 11 membros. A Assembleia do partido, órgão máximo entre congressos, e composta por 50 membros.