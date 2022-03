Marcelo e os corredores humanitários. "É por aí que se deve começar" para chegar ao cessar-fogo

Veja também:

O Presidente da República declara-se satisfeito com a abertura de corredores humanitários na Ucrânia, decidida na ronda negocial desta quinta-feira entre as delegações da Rússia e da Ucrânia que se encontraram na cidade bielorrussa de Brest.

De visita a um centro de acolhimento de refugiados em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esse é o primeiro passo rumo à prioridade, que é o cessar-fogo.

"É por aí que se deve começar", sublinha o Chefe do Estado que, no entanto, acrescenta que "o ideal era haver um cessar-fogo, mas corredores humanitários são um começo de olhar para as pessoas, para o seu presente e para o seu futuro".

O passo seguinte é "continuar a fazer tudo para chegar ao cessar-fogo, porque isso é abrir o caminho para que as condições humanas, sociais, psicológicas, contribuam para o caminho da paz, que é esse que se pretende".

Marcelo disse, ainda que é sua intenção convocar o Conselho de Estado "em tempo oportuno" para tomar uma posição complementar àquilo que tem sido feito pelo Governo, no quadro do conflito no Leste da Europa.