Ucrânia: Marcelo defende atuação conjunta com UE e aliados sem posições bilaterais

Interrogado sobre eventuais novas sanções adotadas por Portugal contra o regime de Moscovo, o chefe de Estado referiu que é o Governo quem "conduz a política externa, naturalmente, em permanente sintonia com o Presidente da República e com o parlamento", e escusou-se a comentar "medidas concretas".

"Não vou comentar agora posições de Estados. O que interessa é reafirmar a posição portuguesa, reafirmar a posição tomada em conjunto com os parceiros europeus, e com os seus aliados", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à saída desta cerimónia, em que estiveram também o embaixador de Angola em Portugal, Carlos Fonseca, e o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa.

"Nomeadamente porque tem havido uma preocupação de concertar essas posições no quadro europeu, e no quadro dos aliados da União Europeia. Portanto, Portugal o que tem feito, e tem feito de forma permanente e exemplar, é tomar as decisões que considera que são adequadas, mas sempre em conjunto e em diálogo com os demais parceiros da União Europeia e parceiros não europeus mas que são aliados nesta causa", prosseguiu.

Sobre a pretensão da Ucrânia de aderir à União Europeia, o Presidente da República remeteu a questão para as instituições europeias: "Sabem qual é a posição da União Europeia, a posição de princípio que tem sido defendida pela Comissão e pelo Parlamento Europeu. É nesse quadro que se coloca a posição portuguesa".

"Esse é um problema político-institucional, e o caminho a percorrer é esse: é atuar em conjunto", sustentou.

Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que "é evidente que cada um tem a sua posição, no sentido de que tem o seu voto", mas tratando-se de "uma matéria que é muito sensível" há que procurar "uma união de esforços" até onde seja possível.

"Quer dizer, não haver um Estado a atuar por si, mas haver uma convergência europeia, tratar dos problemas a nível europeu, e ser a nível europeu, em diálogo com os aliados, que se tomam as decisões. Parece neste momento e neste caso ainda mais justificável do que nunca", reforçou.

Antes, o Presidente da República discursou na apresentação pública da iniciativa "Um livro por Angola", promovida pela organização Lions Clubs International, com o apoio da Câmara Municipal de Odivelas.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou esta iniciativa, através da qual, segundo a organização, serão doados cerca de 40 mil livros a uma biblioteca da cidade de Luena, na província do Moxico, em Angola.