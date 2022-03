Costa promete solidariedade com medidas concretas e concertadas com a UE e NATO

O primeiro-ministro manifestou esta quarta-feira à embaixadora da Ucrânia em Portugal a solidariedade do governo português com medidas concretas e concertadas com a União Europeia e NATO e, a nível nacional, para a proteção temporária dos cidadãos deslocados.

Esta posição foi transmitida por António Costa na sua conta na rede social Twitter, depois de ter recebido em São Bento a embaixadora ucraniana, Inna Ohnivets, num encontro que durou cerca de uma hora e em que também esteve presente o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

“Reforcei pessoalmente à embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, a nossa solidariedade para com o povo ucraniano. Solidariedade com medidas concretas, concertadas com os parceiros europeus e da NATO, mas também a nível nacional para proteção temporária dos deslocados”, escreveu o primeiro-ministro português.

Na mesma mensagem, António Cota adianta que também transmitiu a Inna Ohnivets “uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal”.

“Os seus familiares, amigos e conhecidos que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas, são muito bem-vindos”, reiterou o líder do executivo português.