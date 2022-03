Governo aprova regime simplificado para acolher refugiados ucranianos

O plano será articulado com as câmaras municipais, com a sociedade civil, com as IPSS e com a comunidade ucraniana em Portugal “no sentido de responder às necessidades fundamentais de alojamento, de legalização da situação, mas também com uma aposta fundamental na dimensão do emprego”, explicou Mariana Vieira da Silva.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, uma resolução que pretende dar uma resposta à situação que se vive na Ucrânia no que diz respeito a um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária para pessoas deslocadas da Ucrânia”, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra adianta que será feito " um controlo de segurança " às pessoas que quiserem ir para Portugal, uma missão que estará nas mãos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), nomeadamente através da consulta às bases de dados internacionais e do Sistema Schengen.

Duas mil ofertas de emprego para refugiados

O plano do Governo para acolher os refugiados ucranianos terá várias componente, nomeadamente ao nível da habitação, educação e trabalho.



A ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, explica que o objetivo do programa aprovado pelo Governo é que os refugiados, no momento em que chegarem a Portugal, é assegurar "o acolhimento e integração" destas pessoas.

O plano passa por, a partir do momento em que chegam a Portugal, possam ter logo acesso ao número de Contribuinte, número de Segurança Social e ao número do Serviço Nacional de Saúde (SNS). "Isto permite-lhes uma completa integração do ponto de vista aos vários direitos e serviços em Portugal", refere Ana Mendes Godinho.

O Governo também está a preparar a entrada destas pessoas no mercado do trabalho. Está a ser feito um levantamento, em contacto com as empresas, de oportunidades de emprego.

"O Instituto do Emprego e Formação Profissional montou uma task force dedicada a fazer um encontro entre as oportunidades de emprego que existem em Portugal e os perfis dos cidadãos ucranianos que estejam interessados e também foi criada uma plataforma para que as empresas carregassem as oportunidades de emprego disponíveis", indica a ministra da Segurança Social.

Esta plataforma já conta com mais de duas mil ofertas de trabalho, segundo Ana Mendes Godinho.

De acordo com dados de segunda-feira, há alojamento para mais de 600 pessoas que foram disponibilizados por várias instituições, adiantou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.