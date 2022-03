Governo aprova medidas de acolhimento a refugiados ucranianos

O Governo de Portugal aprovou esta terça-feira um conjunto de medidas de acolhimento dos refugiados ucranianos.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, uma resolução que pretende dar uma resposta à situação que se vive na Ucrânia no que diz respeito a um conjunto de requisitos simplificados para a obtenção de proteção temporária para pessoas deslocadas da Ucrânia”, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.



O plano será articulado com as câmaras municipais, com a sociedade civil, com as IPSS e com a comunidade ucraniana em Portugal “no sentido de responder às necessidades fundamentais de alojamento, de legalização da situação, mas também com uma aposta fundamental na dimensão do emprego”, explicou Mariana Vieira da Silva.

A ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, adiantou que o regime de proteção temporária prevê que em situações de grande afluxo de pessoas seja possível "encontrar um regime simplificado que dispense a avaliação caso a caso do risco concreto que aquela pessoa corre, assumindo que todas aquelas pessoas correm perigo".

O Governo avança com uma autorização especial para que os refugiados ucranianos possam entrar em Portugal e sejam acolhidos através de um procedimento simplificado, sem necessidade de provar que corre perigo de vida.