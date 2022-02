Morreu Rocha Andrade, ex-secretário de Estado

Morreu Fernando Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, confirmou à Renascença fonte oficial do Partido Socialista.

O antigo governante e deputado socialista tinha 51 anos. Faleceu de doença oncológica.

Natural de Coimbra, Rocha Andrade foi secretário de Estado do ministro Mário Centeno no XXI Governo Constitucional, entre 2015 e 2017.

Foi subsecretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional, liderado por liderado por José Sócrates, entre 2005 e 2008.

Na esfera partidária, Fernando Rocha Andrade foi eleito deputado à Assembleia da República pelo círculo de Aveiro, na XIII legislatura (2015 e 2019), tendo integrado as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e de Orçamento e Finanças.



Foi membro da primeira equipa do Secretariado Nacional do PS liderada por António Costa a partir de novembro de 2014.

Na equipa que elaborou o cenário macroeconómico do programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 2015, que foi liderada pelo atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, Fernando Rocha Andrade foi o único elemento que não tinha formação profissional de economista.

Rocha Andrade desempenhou também funções professor na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra desde 1995.



Publicou livros em matérias de fiscalidade, finanças públicas e direito eleitoral.