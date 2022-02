O PSD tem de ver aqui uma oportunidade para se reorganizar, para relançar politicamente as suas bases territoriais e a capacidade para albergar as diferentes tendências que sempre existiram no partido. Quando dizemos que o PSD é um partido plural, é porque tem liberdade de opinião, mas é um partido com diferentes tendências.

Não é surpresa a derrota do PSD, mas antes a vitória tão expressiva do Partido Socialista. Foi a vontade dos portugueses que tem de ser respeitada. Primeiro, o eleitorado quis que o PS tivesse condições para governar com uma maioria que lhe permitisse fazer todas as opções governativas sem desculpas para adiar, nem para falhar. Em segundo lugar, os portugueses castigaram a extrema esquerda que António Costa normalizou como partidos de poder durante seis anos.

Já foi uma das pessoas com maior peso no PSD na altura de Pedro Passos Coelho, desde 2016 que tem estado afastado. Mas decerto continua a acompanhar a vida política. Ficou surpreendido com a derrota do PSD nas eleições legislativas?

Miguel Pinto Luz é “a única voz coerente e estruturada no atual momento do PSD”, defende Marco António Costa em entrevista à Renascença .

Eu fico com a ideia de que o partido vive um taticismo passivo, onde as pessoas tomam opções por omissão. E isso é grave porque o PSD não pode estar parado, porque isso significa andar para trás. O partido tem um líder que tem de ser respeitado, mas que não está motivado para a função e que já assumiu a saída. Tem ainda um conjunto de putativos candidatos que não se pronunciam e que andam a ver taticamente se avançam ou não.

Foi referenciado à equipa do Dr. Rui Rio e, provavelmente, nunca serviu para nada. E eu acho que é isto que falta ao partido. O PSD precisa de se aproximar da sociedade, reorganizar a sua estratégia, sem se desviar dos seus valores. E quando se tenta puxar o partido para um dos lados, ou para a esquerda ou para a direita, estamos a afastar núcleos importantes do eleitorado do PSD que se reveem no partido.

Por exemplo, em 2016, quando fomos afastados da governação pela maioria de esquerda que formou a coligação negativa para derrubar o Governo de Pedro Passos Coelho, lançámos o Fórum das Políticas Sociais. Fizemos um trabalho em várias áreas que permitia propor um modelo de readaptação do funcionamento do Estado.

Todos os partidos correm esse risco, mas o PSD não porque tem uma base muito sólida nas autarquias, no Parlamento, e no Parlamento Europeu e é uma referência para os portugueses. Um partido que salva o país tantas vezes da bancarrota e que tem uma intervenção importante pelo seu sentido de Estado como se viu durante a pandemia.

E, na sua opinião, já deviam ter avançado?

Não vou fazer juízos de valor sobre o que possam fazer. Eu acho que Miguel Pinto Luz tem sido, quer no congresso do ano passado quer no último conselho nacional, a única voz coerente e estruturada relativamente ao momento que o partido vive. Tenho respeito pelas estruturas do partido, nós estávamos habituados a que as distritais fossem determinantes nas decisões, em momentos críticos da vida do partido, mas também aqui sinto um taticismo passivo.

Acha então que as distritais deviam ter tomado uma posição mais firme?

Eu acho que todos devem assumir as suas responsabilidades. O líder do partido deve aproveitar, a circunstância do adiamento da posse do Governo, para sair e deve marcar as diretas e o congresso. Nós estamos parados, mas a Iniciativa Liberal e o Partido Socialista não, e estão a ocupar espaço e temos de nos afirmar para não deixar que ocupem o nosso espaço e recuperar espaço perdido. Isto não é um problema tático, é um problema de estratégia.

O partido tem de abandonar o taticismo da passividade e ter um sentido estratégico de urgência, que leve o partido a vencer de novo eleições. O PS vai navegar numa governação com muito dinheiro e o PSD tem de ter opinião estruturada sobre várias matérias, uma delas a aplicação dos fundos europeus.

O PSD tem de voltar a liderar em matérias como a habitação, a educação. Não percebo como o partido não levanta a voz contra a falta de computadores nas escolas para as crianças mais desfavorecidas que ficam atrás no ensino. No ambiente, o PSD foi o partido que lançou o conceito de economia verde com Jorge Moreira da Silva.

E é um dos nomes que está na lista dos possíveis candidatos à liderança do PSD. Mas falou em Miguel Pinto Luz, é esse o líder que o partido precisa?

Eu tenho para mim que Miguel Pinto Luz é um autarca moderno, competente e reconhecido. Mas não se esgota aqui, Luís Montenegro é um homem capaz e corajoso e, por isso, não percebo a passividade de muitos destes nomes que tenho como pessoas corajosas na política. O Luís Montenegro é uma pessoa habilitadíssima para ser líder do partido. Carlos Moedas é uma referência, mas tem agora um papel importante na cidade de Lisboa.

Na sua opinião deve haver uma convergência entre todas estas possíveis candidaturas?

Com certeza. Considero que Rui Rio deve marcar o mais depressa possível as diretas e estas pessoas que mencionei, também Paulo Rangel têm a obrigação de se juntar e construir em conjunto uma solução. Não podemos continuar a cavar trincheiras e temos de construir pontes.