Rui Rio defende que sanções contra a Rússia "devem ir mais longe"

O líder do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o bloqueio da Rússia do sistema Swift é uma "medida violenta", mas que se deve "ir ainda mais longe", defendendo os impactos negativos sobre a Europa e o resto do Mundo.

"Esta decisão bloqueia em larga medida todas as transações que a Rússia possa fazer de importação e exportação de bens e serviços, portanto é violenta. Mas, na minha opinião, se se puder ir mais longe, ainda se deve ir mais longe, sempre com o cuidado de nós, do lado de cá, nos defendermos dos efeitos negativos que isso tem para o resto do mundo. Uma vez consolidado isso, devemos ser implacáveis", disse Rui Rio aos jornalistas em Paris.

O presidente do PSD, que está em Paris para encontros com a comunidade portuguesa no âmbito da repetição das eleições no círculo eleitoral da Europa, considerou que se deve bloquear a economia russa, já que uma intervenção militar na Rússia seria "absolutamente desastrosa".

"Tenho vindo a dizer desde o primeiro minuto: é absolutamente vital que a Europa e os demais países do mundo encontrem formas de bloquear a economia russa porque, naturalmente, não se defende uma intervenção militar contra a Rússia, o que seria absolutamente desastroso. A forma como nós temos de agir, é bloquear a economia", defendeu.