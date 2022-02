MNE alvo de ciberataque. Informação confidencial "não está comprometida", garante ministro

O ministro dos Negócios Estrangeiros assegura que não há informação confidencial comprometida, na sequência do ciberataque contra o ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em entrevista, esta quarta-feira à noite, na TVI, Augusto Santos Silva não fez comentários públicos sobre cibersegurança, mas referiu que o ministério está a fazer "um investimento muito forte para robustecer as redes informáticas".

A notícia do ataque informático foi, inicialmente, avançada pela revista Sábado que não identifica a origem do ataque mas adianta que, desde sexta-feira, os funcionários e diplomatas do Palácio das Necessidades têm sentido grandes dificuldades no acesso ao correio eletrónico.

Esta intrusão na rede informática do MNE foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) durante uma monitorização de rotina.

Questionado sobre os riscos deste ataque para a confidencialidade da informação classificada, Santos Silva assegura que a mesma "não está comprometida" e reconhece que "o ministério dos Negócios Estrangeiros português, como vários outros em todo o mundo, são sujeitos a tentativas de intrusão que nós vamos repelindo".

A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.