Ministério dos Negócios Estrangeiros alvo de ciberataque

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) sofreu um ataque informático que terá comprometido informação confidencial, avança a revista Sábado esta quarta-feira.

Segundo aquela publicação, não é, ainda, conhecida a origem do ataque mas, desde sexta-feira o acesso ao serviço de email do Ministério está bloqueado.

A intrusão na rede informática do MNE foi detetada pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS) e a Polícia Judiciária já está a investigar se esse acesso comprometeu a Rede Informática do Governo (RING), uma vez que há o risco dessa infraestrutura ter sido indevidamente acedida.

Apesar de não comentar o caso, o MNE salienta que "no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência estão em curso, como é público, múltiplas intervenções de renovação da infraestrutura tecnológica dos serviços centrais e periféricos do MNE que, incluindo investimentos em equipamentos, software e serviços para soluções de CIFRA e outros relativos ao reforço da cibersegurança, somam cerca de 36 milhões de euros".

Este ataque informático — que não terá sido o primeiro à rede informática do Ministério dos Negócios Estrangeiros — foi detetado durante uma monitorização de rotina.

Fonte dos Serviços de Segurança do Estado, citada pela Sábado, revela que "todos os ministérios dos Negócios Estrangeiros europeus estão permanentemente a ser atacados. Este não é um exclusivo português: ninguém está imune".

A Renascença já tentou obter esclarecimentos adicionais junto do gabinete de Augusto Santos Silva, mas, até agora, sem sucesso.