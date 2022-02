Quem é a Paula Santos, a primeira mulher a liderar o grupo parlamentar do PCP?

As questões estão de facto na opção política e ideológica, e nessa, o PCP sempre esteve presente com este reforço de propostas.

Recordo, aliás, que é um partido que está a comemorar o seu centenário, e desde cedo colocava esta questão como uma questão importante. As mulheres são vítimas de exploração, são mais afetadas no nosso país pela precariedade. Foram dados passos importantes com a Revolução de Abril e com a consagração da igualdade entre homens e mulheres na nossa Constituição.

O PCP sempre deu uma grande importância à participação e à intervenção das mulheres na vida política. E sempre procurou, na sua intervenção, criar as condições para que as mulheres tivessem de facto a possibilidade de uma participação ativa em todas as dimensões da nossa vida.

É a primeira mulher a assumir a liderança do grupo parlamentar do Partido Comunista. Que sinal é dado com esta opção?

Paula Santos tem 42 anos, é química de formação e está no Parlamento desde 2009. Vai suceder a João Oliveira e agarrar o leme do grupo parlamentar do PCP quando a nova Assembleia da República tomar posse. Será a primeira mulher a fazê-lo.





O PCP sai das eleições com o grupo parlamentar mais pequeno de sempre. Como é que se pode trabalhar para inverter esta tendência?

O próximo mandato vai ser de grande exigência, tendo em conta os problemas estruturais que afetam os trabalhadores e a população no geral. Refiro-me naturalmente às questões dos baixos salários, com as baixas reformas, com as normas gravosas da legislação laboral e as insuficiências no Serviço Nacional de Saúde.

Isto exige soluções concretas para dar respostas a estes problemas. Da parte do PCP contarão sempre com a nossa intervenção, com a nossa ação, com a nossa proposta para dar essas soluções.

Perderam o João Oliveira e o António Filipe da vossa bancada. É um grupo parlamentar mais fraco por isso?

Diria que as condições são obviamente diferentes, não poderemos dizer que são as mesmas. Estamos a falar de dois camaradas – quer o António Filipe, quer o João Oliveira – com grande experiência, conhecimento e naturalmente com uma intervenção muito relevante.

Mas centro-me no seguinte: sendo condições diferentes, a nossa forma de trabalho, de estar, de intervir assente no trabalho coletivo, dá-nos também esta força para continuar o nosso trabalho.

O PS tem agora maioria absoluta, largou a mão do PCP e já não precisa dela para governar. Qual é que vai ser o papel do partido no Parlamento?

A maioria absoluta do PS deixa mais longe a concretização das soluções que são necessárias para dar resposta aos problemas que existem no nosso país.

Mas os trabalhadores e o povo podem contar com a intervenção do PCP, determinada, combativa, de quem não abandona a luta, de persistência e de quem não desiste de procurar as soluções.

E se essa ação no Parlamento for inconsequente ou insuficiente, o PCP pondera fazer da rua um dos seus palcos de intervenção política?

A intervenção na rua sempre esteve presente por parte dos trabalhadores e das populações. É a ausência de respostas e a não resolução de problemas que afetam as pessoas que as leva a reivindicar aquilo que consideram que é justo.

A luta não é por decreto; é de facto de problemas concretos que não são resolvidos e que sucessivos governos não resolveram. O Partido Socialista, perante as propostas que o PCP apresentou, optou pela recusa e mostrou que não tem essa disponibilidade para resolver esses problemas.

Da parte do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega também não há qualquer tipo de vontade. Aliás, sabemos que dessa parte não há qualquer tipo de respostas para resolver os problemas da população.