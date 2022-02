PAN. Oposição interna é “minoria ruidosa" a "pôr em causa” o partido

Falando à Lusa e à TSF à margem de uma visita ao Parque Natural de Sintra-Cascais, no distrito de Lisboa, a líder do PAN defendeu que os filiados “entendem que este processo de auscultação é um processo muito importante, que deve ser dado espaço para a direção fazer o seu trabalho”.

“Aquilo que tem havido é uma minoria que tem estado de facto de forma ruidosa a pôr em causa este projeto comum que é o PAN, e internamente as pessoas não se identificam com isso que tem acontecido na comunicação social, muito pelo contrário”, afirmou Inês Sousa Real.

Terminado o processo, será apresentado “um relatório relativamente à posição interna do partido” quanto à realização do congresso.

Questionada sobre quando deverá terminar essa auscultação, Sousa Real não se quis comprometer com uma data, ressalvando que “é difícil estar aqui a fechar um calendário, até porque isto implica ouvir o país inteiro e também as regiões autónomas”.

“Temos tido reuniões de muitas horas com as concelhias e as distritais porque de facto têm sido muito participadas”, o que faz com que estejam a acontecer “menos audições, sobretudo ao fim de semana”.

Em 08 de fevereiro, em entrevista à SIC-Notícias, a porta-voz do PAN afirmou que o partido vai realizar um congresso, mas defendeu que caberá às bases, que começaram a ser auscultadas no fim de semana seguinte, decidir se será para eleger uma nova liderança ou apenas estatutário.

Na semana passada foi divulgado um manifesto que pede a convocação de um Congresso eletivo num prazo máximo de cinco meses.

André Silva, anterior porta-voz do PAN, já defendeu que a atual líder deveria demitir-se após o resultado que o partido alcançou nas eleições legislativas, e convocar um congresso eletivo.

Nas legislativas de 30 de janeiro, o PAN obteve 1,64% dos votos e passou de quatro deputados para apenas um eleito, precisamente Inês Sousa Real.