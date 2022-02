Chega retira confiança política a vereadores do Seixal e de Sesimbra

"Isto é inadmissível e nenhum partido antissistema pode viver com isto de forma complacente e de forma tolerante. A minha decisão foi por isso imediata: comunicar à Direção Nacional do partido que estes dois vereadores deixariam de representar o partido e as suas estruturas, deixariam de representar o seu combate político e passarão a agir como independentes", afirmou. .

Segundo Ventura, nos dois casos "houve uma violação direta das regras do partido de não pactuar com partidos que têm destruído Portugal", acusando-os de terem viabilizado orçamentos da CDU e, de no que se refere ao vereador de Sesimbra, ter sido aceitado o pelouro da proteção civil. .

Em conferência de imprensa na sede nacional do Chega, André Ventura anunciou que a Direção Nacional do partido decidiu retirar a confiança política ao vereador Márcio Souza, da Câmara Municipal de Sesimbra - que já tinha anunciado, em dezembro de 2021, a desvinculação do partido - e ao vereador Henrique Freire, do Seixal.

O líder do Chega anunciou hoje a retirada de confiança política aos vereadores do Seixal e de Sesimbra, acusando-os de "complacência pessoal" por terem viabilizado orçamentos municipais da CDU. .

O presidente do Chega afirmou que a sua força partidária está sempre aberta para o diálogo com os restantes partidos em casos de "políticas positivas para as populações", dando o seu exemplo pessoal enquanto deputado único na Assembleia da República, onde votou em certas propostas "ao lado do BE, PCP, PSD e PS". .

No entanto, André Ventura considerou que, nos casos de Sesimbra e do Seixal, os dois vereadores não apresentaram "nenhuma explicação satisfatória" para a viabilização dos orçamentos da CDU - que disserem serem "estruturalmente contra o espírito do partido a nível nacional" - acusando-os de "complacência pessoal" e de terem cedido a "interesses obscuros". .

Questionado sobre o caso do vereador de Sesimbra -- que já tinha anunciado a sua desvinculação do partido em dezembro de 2021, invocando um "desacordo total com a forma de atuação do partido" -- André Ventura afirmou que essa declaração era "pessoal" e que, no partido, "muitas vezes as pessoas dizem o que dizem, mas depois mantêm-se a levar a cabo funções em nome do Chega".

"Por isso, há um momento em que o Chega tem que dizer que deixa de exercer funções em nome dele, porque há uma questão formal importante, que é a de que o partido comunica à Câmara Municipal de que aquele membro já não representa o partido", disse.