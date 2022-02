Luís Marques Mendes rejeita candidatura à liderança do PSD

Luís Marques Mendes rejeitou ser candidato à liderança do PSD nas próximas diretas do partido.

O antigo líder social-democrata foi lançado esta semana pelo Presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, em entrevista, à Renascença, classificando Marques Mendes como "uma solução ideal".

"Seria um senador com condições para agregar os vice-presidentes, que seriam os presidentes executivos por regiões, onde somos relevantes", defendia, esta sexta-feira.

Em resposta, no espaço habitual de comentário ao domingo, na SIC, Luís Marques Mendes agradeceu a "simpatia e amabilidade", mas disse que "abandounou a vida partidária definitivamente".

"É um não assunto. Nem pensar. Nunca se deve regressar a um lugar onde já se esteve", acrescentou.

O ex-presidente do PSD considerou ainda que o calendário de sucessão de Rui Rio no partido "é surreal".

"Um líder que tem um mandato pela frente pode decidir ficar ou decidir sair. Decidiu que saía, mas o que não é normal é uma pessoa estar para sair e não sair tão cedo. Cria um vazio", defende.

Luís Marques Mendes diz ainda que o calendário de sucessão "não deve ser uma questão de mercearia" e critica que a futura discussão do OE 2022 seja feita "com o líder que vai sair e não com o novo líder".

"Faz sentido? Não me parece", conclui.