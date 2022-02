Rui Rio recusa apressar calendário das diretas

“Também podem pedir que haja Natal ou que haja Páscoa, e é evidente que todos os anos há Natal e páscoa e haverá congresso e diretas” respondeu Rui Rio questionado sobre a proposta que é apresentada no conselho nacional pelas distritais do partido que exigem que daqui a 10 dias fique definido o calendário eleitoral.

À entrada para a reunião deste sábado, o líder do PSD diz que veio para ouvir os conselheiros “e em função do que ouvir aqui apresentamos a proposta coincidente que possa ser a vontade maioritária” referiu Rui Rio. O líder do partido voltou a dizer que este processo é para ser feito com “calma, com tranquilidade e com maturidade”. Rui Rio estabeleceu como meta para sair o princípio do mês de julho.

E perante isto, uma coisa é certa, vai ter de ser marcado um novo conselho nacional para aprovar a data das eleições directas e todo o calendário. E à espera dessa data está um dos possíveis candidatos á liderança do partido. Ribau Esteves, presidente da câmara de Aveiro concorda com a estratégia de Rio, mas “ falta esse dado importante para que eu possa fizer no meu calendário o momento da minha decisão” disse aos jornalistas em Barcelos.

Nesta reunião vai ainda ser discutida uma outra proposta apresentada pelo líder da distrital de faro Cristóvão Norte. No documento a que a Renascença teve acesso, “ propõe-se, que o Conselho Nacional do PSD delibere a convocação de um Congresso Extraordinário do PSD, o qual deverá ocorrer previamente às eleições diretas do PSD e não comprometer o calendário de transição de direções nacionais anunciado pelo Presidente do PSD” lê-se no texto. O Conselho Nacional do PSD está reunido este sábado, em Barcelos, para fazer a análise dos resultados das legislativas e debater o modo e o tempo da saída de Rui Rio da liderança do partido.

Na ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 16h00, está a aprovação das contas do partido e, num segundo ponto, a "análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido".