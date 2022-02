Marcelo envia condolências ao homólogo sérvio após morte de embaixador

A mesma fonte adiantou que o alerta para as autoridades foi dado às 13:20.

O embaixador da Sérvia em Lisboa morreu hoje por afogamento na Boca do Inferno, em Cascais, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

“Ao longo da sua missão em Portugal, desde 2016, o Embaixador Oliver B. Antic contribuiu com profissionalismo e dedicação para o estreitar dos laços de amizade e cooperação que unem Portugal e a Sérvia”, recordou.

Na mensagem, Marcelo Rebelo de Sousa expressou também aos familiares de Oliver B. Antic, “em nome do povo português e no seu próprio, os votos de sentido de pesar”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências ao seu homólogo sérvio, Aleksandar Vucic, pela morte por afogamento do embaixador da Sérvia, Oliver B. Antic, na Boca do Inferno, em Cascais (Lisboa).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Sérvia confirmou na sua página da internet a morte do embaixador, "na sequência de um acidente".

Na nota, o Governo sérvio manifesta pesar e destaca o "profissionalismo e dedicação" de Oliver Antic, bem como o seu contributo para "a melhoria das relações entre a Sérvia e Portugal".

Segundo o CDOS, no local estiveram quatro viaturas e sete operacionais dos bombeiros do Estoril, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Autoridade Marítima Nacional e Instituto de Socorros a Náufragos.

Conforme adiantou à Lusa o comandante da Capitania do Porto de Cascais, Paulo Gomes Agostinho, quando as autoridades receberam o alerta da ocorrência “não sabiam de quem se tratava, nem o que tinha acontecido, só quando chegaram ao local”.

“Aquando das manobras de reanimação no local é que ficámos a saber pelas testemunhas, uma das quais também da embaixada, que se tratava do embaixador da Sérvia em Portugal”, disse, adiantando que foram as pessoas que acompanhavam o diplomata que contaram o sucedido.

O INEM confirmou à Lusa que foi acionado para socorrer um homem de 71 anos vítima de afogamento, mas “o óbito foi verificado no local” após manobras de reanimação.