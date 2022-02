“Estou disponível para uma solução tranquila, se exagerarem muito acabou”, diz Rio sobre sucessão

Rui Rio diz que está disponível para colaborar para que o processo eleitoral seja "sereno e tranquilo", porque diz o Lider do PSD só dessa forma o partido dá uma imagem de confiança ao país.

À entrada para a reunião deste sábado, o líder do PSD diz que veio para ouvir os conselheiros “e em função do que ouvir aqui apresentamos a proposta coincidente que possa ser a vontade maioritária” referiu Rui Rio. O líder do partido voltou a dizer que este processo é para ser feito com “calma, com tranquilidade e com maturidade”. Rui Rio estabeleceu como meta para sair o princípio do mês de julho.

"Eu estou 100% disponível para colaborar se for assim. Estarei disponível um bocadinho para uma coisa que não se exagere muito. Se exagerarem muito, acabou", afirmou.

Também podem pedir que haja Natal ou que haja Páscoa, e é evidente que todos os anos há Natal e páscoa e haverá congresso e diretas” respondeu Rui Rio questionado sobre a proposta que é apresentada no conselho nacional pelas distritais do partido que exigem que daqui a dez dias fique definido o calendário eleitoral.

O ainda presidente do PSD admite que os resultados das legislativas foram negativos, mas rejeita que a solução seja o partido "deixar de ser social-democrata".



"Convicções são convicções. Ou somos um partido ou somos uma máquina eleitoral. Se somos uma máquina eleitoral isto é fácil, mas o país atrasa-se", aponta.

E perante isto, uma coisa é certa, vai ter de ser marcado um novo conselho nacional para aprovar a data das eleições directas e todo o calendário. E à espera dessa data está um dos possíveis candidatos à liderança do partido. Ribau Esteves, presidente da câmara de Aveiro concorda com a estratégia de Rio, mas “ falta esse dado importante para que eu possa fizer no meu calendário o momento da minha decisão” disse aos jornalistas em Barcelos.

Já Miguel Pinto Luz, outro nome vinculado a uma eventual candidatura defendeu que, antes das diretas, deve ser feito um congresso.

"Para discutir ideias, para fazer uma reforma estatutária e para que o próximo líder saia com um partido unido", defende, ouvido pela Renascença.

Nesta reunião vai ainda ser discutida uma outra proposta apresentada pelo líder da distrital de faro Cristóvão Norte. No documento a que a Renascença teve acesso, “ propõe-se, que o Conselho Nacional do PSD delibere a convocação de um Congresso Extraordinário do PSD, o qual deverá ocorrer previamente às eleições diretas do PSD e não comprometer o calendário de transição de direções nacionais anunciado pelo Presidente do PSD” lê-se no texto.

O Conselho Nacional do PSD está reunido este sábado, em Barcelos, para fazer a análise dos resultados das legislativas e debater o modo e o tempo da saída de Rui Rio da liderança do partido.

Na ordem de trabalhos da reunião, marcada para as 16h00, está a aprovação das contas do partido e, num segundo ponto, a "análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido".

[Artigo atualizado às 20h28]