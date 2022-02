Distritais do PSD querem data das diretas marcada em 10 dias

A proposta que vai ser votada este sábado no conselho nacional é assinada por 17 distritais, ficam de fora apenas duas, Aveiro e Évora exige que daqui a 10 dias fique definido o calendário eleitoral no partido. No documento a que a Renascença teve acesso, os líderes destas estruturas não apresentam uma data, mas sim um prazo, no máximo 10 dias para que um novo conselho nacional marque a data das diretas e do congresso do partido.

Na proposta que levam á reunião de Barcelos, os dirigentes distritais aceitam o prazo dado por Rio para que o processo esteja concluído até ao final do primeiro semestre, mas dizem também que o PSD deve eleger o novo líder “num prazo razoável para que possa acompanhar o início da legislatura”. A posse do governo pode acontecer no final do mês de março.

No documento lembram que foi o presidente do PSD que decidiu “solicitar que o Conselho Nacional decida sobre o processo eleitoral para os órgãos nacionais (…) está a instar o Conselho Nacional a tomar uma posição sobre o calendário eleitoral interno” escrevem no documento os líderes das 17 distritais do PSD.

A reunião deste sábado vai assim debater o calendário. Ainda esta sexta-feira, em entrevista à Renascença, Carlos Carreiras defendia que a data das diretas devia ficar já marcada em Barcelos porque é preciso encontrar um novo sucessor para Rio.