Legislativas 2022. Mais velhos votam PS, jovens e mais instruídos preferem a direita

PS, BE e PAN tiveram um apoio desproporcionalmente mais alto entre as mulheres que votaram, e o oposto sucedeu com o PSD, a IL, a CDU e (especialmente) o Chega.

As conclusões dos dois autores têm por base um estudo da Pitagórica, que partilhou com os investigadores os dados da sondagem à boca das urnas que realizaram no dia 30 , em que mediram não apenas o voto mas também o sexo, a idade e a instrução de todos os inquiridos. Estes dados deram assim “pistas importantes sobre as bases sociais dos partidos”.

Se olharmos para a idade dos votantes e as suas escolhas, até aqui, esclarecem os autores do estudo, as marcas mais evidentes eram a de o BE atrair as camadas mais jovens e o PS e o PSD o eleitorado mais velho (apesar de desde 2015, os sociais-democratas terem mais dificuldade em fixar estes votantes). Mas na eleição de 30 de janeiro, registaram-se mudanças.

Se olharmos para o Chega, quase dois em cada três dos eleitores que votaram no partido de André Ventura são homens. No outro extremo, duas em cada três votantes dos PAN foram mulheres.

Os resultados mostram que, entre as mulheres, a esquerda e o centro-esquerda (se lhe juntarmos o PAN) somaram 58% no Continente, entre os homens, 49%.

O PSD conseguiu ser mais apelativo do que o PS para os votantes com menos de 25 anos (29% vs. 27%). Entre os mais velhos teve uma derrota estrondosa (51% vs. 28%).

Verifica-se que entre os votantes com mais de 54 anos — mais do que um terço do total dos votantes no Continente — o PS recolheu 51% dos votos, contra apenas 27% entre os eleitores com menos de 25 anos.

Em 2022, “as relações entre a idade e o voto no PS e no BE permaneceram fortes”.

Os autores frisam ainda que com o PSD nem sempre tal sucedeu, mas a partir das eleições de 2011 acentuou-se a sua dependência do eleitorado com maiores níveis de instrução.

Em relação à instrução, Pedro Magalhães e João Cancela assinalam que até aqui os dados que estavam disponíveis demonstravam que “o PS tem tido mais apoio entre o eleitorado menos instruído, em contraste com o BE e o PSD, onde acontecia o inverso”.

Este ano, PS, BE e PSD “mantiveram os seus perfis básicos”. Os socialistas tiveram muito mais apoio entre os votantes com escolaridade inferior ao secundário do que entre os que têm licenciatura (55% vs. 31%).

No BE e no PSD ocorreu o inverso, assim como com o Livre e PAN. Mas nada disto se aproxima do padrão da IL, onde a desproporção foi enorme: votaram na IL 9% dos votantes com ensino superior, contra 1% dos que têm menos que o secundário.

No caso do Chega, tem menos apoio entre os universitários, mas apoio não muito maior entre os que têm menos que o secundário. É entre o escalão intermédio — votantes com o ensino secundário— que o Chega teve mais votos em termos relativos (10%).