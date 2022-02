PS e PSD responsabilizam CNE por confusão com votos da emigração

O PS e o PSD responsabilizam a Comissão Nacional de Eleições (CNE) pela confusão nas eleições legislativas que levou o Tribunal Constitucional a mandar repetir a votação no círculo eleitoral da Europa.



Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, aponta o dedo à CNE e a um parecer que, na prática, dispensava que o voto fosse acompanhado por cópia de um documento de identificação.

“[Os partidos ] Decidiram com base num parecer da Comissão Nacional de Eleições, segundo o qual a cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade era um elemento complementar e não um elemento essencial”, afirma José Luís Carneiro.

“Porquê? Porque a Comissão Nacional de Eleições entendeu que o código mecanográfico, que permite identificar o cidadão eleitor, corresponde ao mesmo que alguém que chegue a uma mesa de voto e mostra o Cartão de Cidadão”, sublinha.

O dirigente socialista acrescenta que “a CNE entendeu também que o envio do voto para o domicílio dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro tornaria esses dois elementos como elementos essenciais à identificação do cidadão eleitor, e a cópia do Cartão de Cidadão ser apenas um elemento complementar”.