Eleições no círculo da Europa repetidas a 12 e 13 de março

Por isso, “tudo o que não é reclamado em altura própria fica consolidado porque o processo eleitoral é urgente”, explicou após uma pergunta sobre o motivo porque não foram também declarados nulos os votos círculo Fora da Europa como aconteceu com os votos da Europa.

Na próxima votação será obrigatório um documento de identificação a acompanhar o voto, enfatiza a CNE. “Será obrigatório incluir uma cópia do documento de identificação a acompanhar o voto postal”, afirmou João Tiago Machado, porta-voz da CNE .

Tendo em conta os prazos habituais, a nova Assembleia da República deverá ser investida no dia 1 de abril e o novo Governo tomar posse a 2 de abril.

O voto presencial dos emigrantes no círculo da Europa vai ser repetido no dia 12 e 13 de março, anunciou esta quarta-feira a Comissão Nacional de Eleições (CNE). O voto postal pode acontecer até 23 de março e os resultados conhecidos no dia 25.

“Não importa se está bem se está mal, está consolidado”, rematou.

Rosa de Almeida defende que as recomendações da CNE foram sempre de "serem considerados nulos os votos que não forem acompanhados de cartão de cidadão".



Mas adevertiu que a comissão não é "superior hierárquica das mesas".

"A nossa posição é a mesma de sempre, a obrigação de uma cópia do cartão do cidadão. É um reforço da pessoalidade do voto", advertiu.

Em causa estava a invalidação de mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa por não terem feito acompanhar o seu boletim por uma cópia do cartão do cidadão.



O Tribunal Constitucional aceitou um recurso apresentado por cinco partidos - Chega, Livre, PAN, Volt e MAS - e declarou nula a decisão de invalidar mais de 157 mil votos relativos ao círculo da Europa, justificando que seria suscetível de influenciar o resultado e mandou repetir o sufrágio nas mesas em que se deram os problemas, obrigando assim a reajustar o calendário político.