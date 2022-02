Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa acredita que haverá boa participação nas eleições repetidas

O presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa acredita que as eleições repetidas no círculo eleitoral da Europa vai ter "boa participação".

O voto presencial dos emigrantes no círculo da Europa vai ser repetido no dia 12 e 13 de março, anunciou esta quarta-feira a Comissão Nacional de Eleições (CNE). O voto postal pode acontecer até 23 de março e os resultados conhecidos no dia 25.



À Renascença, Pedro Rupio mostra concordância com o novo calendário e diz que o acrescento do voto postal vai criar condições "a muitos eleitores que antes não as tinham" para irem votar.

Relativamente à polémica que levou à repetição destas eleições, o presidente o Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa diz que "os partidos falharam".

"Se o Tribunal Constitucional não tivesse tomado esta decisão, seriam desrespeitados os votos de muitos eleitores", aponta, ainda.

Tendo em conta os prazos habituais, a nova Assembleia da República deverá ser investida no dia 1 de abril e o novo Governo tomar posse a 2 de abril.