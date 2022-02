PAN diz que Governo vai acolher propostas no Orçamento

A porta-voz do PAN afirmou hoje que o primeiro-ministro comprometeu-se a acolher no Orçamento do Estado para 2022 as matérias que foram negociadas com o partido e apontou que estão previstas novas reuniões sobre a proposta.

"Houve o compromisso por parte do Governo de que as matérias que já tinham sido negociadas com o PAN para o Orçamento do Estado de 2022 vão estar acolhidas efetivamente nesta proposta que vai ser agora apresentada à Assembleia das República", disse Inês Sousa Real.

A porta-voz do PAN falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, no final de uma reunião com António Costa.

E especificou algumas das propostas negociadas com o Governo, como um "reforço significativo" dos transportes públicos para uma "maior eficiência", apoios "mais diretos" no combate à pobreza energética, além de medidas ao nível da proteção animal, como "os hospitais públicos veterinários".

Questionada se o PAN está disponível para voltar a viabilizar a proposta que acabou chumbada no final do ano passado e levou à antecipação das eleições legislativas, que deram maioria absoluta ao PS, a porta-voz ressalvou que terá de "conhecer a proposta, evidentemente, e perceber se efetivamente estão ou não materializadas" as medidas negociadas.

"Iremos ter também agora novas reuniões com o Governo específicas para o Orçamento do Estado", anunciou.