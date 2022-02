Nuno Melo apresenta candidatura ao CDS no sábado

Já só faltava mesmo saber a data. Nuno Melo apresenta a candidatura à liderança do CDS no próximo sábado à tarde, na sede do partido em Lisboa.



O Largo do Caldas será o palco para a apresentação da candidatura do eurodeputado, que terá como lema “O CDS faz falta a Portugal”.

Nuno Melo já tinha deixado clara essa vontade e foi isso mesmo que foi dizer, na sexta-feira passada, ao conselho nacional do partido, que marcou o congresso para os dias 2 e 3 de abril que vai eleger a nova direção do CDS.

Nuno Melo acredita que é ainda possível resgatar o CDS e acredita que, daqui a quatro anos, o Parlamento vai voltar a ter deputados centristas.

No conselho nacional da semana passada, Nuno Melo deixou a garantia de que quer ter um partido unido e contar com todos os militantes.

O eurodeputado é, para já, o único candidato conhecido à liderança do CDS, depois do desaire eleitoral nas legislativas de 30 de janeiro, em que o partido não conseguiu, pela primeira vez, eleger qualquer deputado.

Como resultado da pensada derrota, o líder Francisco Rodrigues dos Santos apresentou a demissão do cargo e disse que não se iria recandidatar.