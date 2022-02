Presidente da Câmara de Coimbra apelida Graça Freitas de "simpática velhinha" e pergunta quando é que deixará de prejudicar Portugal

Na mesma mensagem editada ainda acrescentou algumas frases atribuidas a Graça Freitas: “Que cada um de nós recorra à horta de um amigo. Não açambarquem” e ainda “Apelo para que visitem os lares: sejam solidários” e também que “Nos aviões não é necessário distanciamento porque as pessoas só olham para a frente”, etc...)".

Já depois de ter sido criticado nas redes socias, o ex-Bastonário da Ordem dos Médicos editou a publicação em que colocou uma nota. "Como algumas pessoas se sentiram alegadamente ofendidas por eu quer qualificado carinhosamente de 'simpática velhinha' uma senhora do meu quinquénio etário, decidi alterar o texto, esperando que agora não me critiquem por discriminação de género ".

Os comentários de José Manuel Silva surgem numa publicação em que é anexada uma notícia do jornal Eco que dá conta de que a Noruega retirou no sábado as últimas restrições para fazer face à Covid-19, como regras de distanciamento social e o uso de máscara em espaços lotados, apesar do aumento nas infeções com a variante Ómicron.