Legislativas. Portugueses na Alemanha querem "nova contagem" de votos

O Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa da Alemanha (GRI-DPA) pede que o Tribunal Constitucional declare "obrigatória" uma "nova contagem" dos votos da emigração portuguesa na Europa.

Num comunicado enviado à agência Lusa, o GRI-DPA diz ter decidido "refletir e protestar veementemente" contra o que qualifica de "falta de respeito, de ética e de moral política", bem como de "discriminação declarada dos direitos constitucionais dos eleitores pelo círculo da Europa".

Mais de 80% dos votos dos emigrantes portugueses no círculo da Europa, num total de 157.205, foram considerados nulos, após protestos do PSD. A distribuição mantém-se, com o PS e PSD a conquistarem dois deputados cada nos círculos da emigração.

O GRI-DPA argumenta que muitos eleitores, que "fizeram tudo certinho" viram o seu voto não ser contabilizado, com todos os partidos concorrentes na emigração a terem sido afetados, "uns bem mais do que outros".