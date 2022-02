O PSD vai apresentar queixa-crime no Ministério Público por causa do processo de contagem dos votos da emigração, anunciou esta sexta-feira o líder do partido, Rui Rio.

Em causa está o facto de votos que não estavam acompanhados por cópia do Cartão de Cidadão terem sido misturados com votos considerados válidos.

[em atualização]