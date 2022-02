PSD. Montenegro mantém tabu sobre candidatura à liderança

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro evitou esta sexta-feira quaisquer perguntas relacionadas com uma possível candidatura à liderança dos social-democratas.

Confrontado pelos jornalistas em Aveiro, no final da sessão de apresentação da candidatura de Emídio Sousa à presidência da Distrital do PSD, Montenegro limitou-se a expressar apoio ao presidente da Câmara de Santa Maria da Feira e líder da concelhia.

“O que eu concordo é que o Emídio Sousa seja o presidente da Distrital de Aveiro e não lhe quero roubar o protagonismo deste dia. Este dia é o dia dele, não é o meu”, disse o espinhense, que tem sido um dos nomes mais falados para suceder a Rui Rio na liderança do PSD.

Além de Montenegro, Emídio Sousa conta ainda com o apoio do atual líder distrital, Salvador Malheiro, que não pode recandidatar-se por limitação de mandatos, e do presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves.