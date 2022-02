Rio rejeita Iniciativa Liberal ao centro no Parlamento. "Brincadeira de mau gosto"

O presidente do PSD, Rui Rio, rejeita o pedido da Iniciativa Liberal (IL) para o seu grupo parlamentar ficar ao centro no hemiciclo da Assembleia da República, entre o PS e os sociais-democratas.

"Não aceitaremos isso de forma alguma. Isto anda próximo de ser uma brincadeira de mau gosto", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no Parlamento.

O líder cessante do PSD não tem dúvidas de que o lugar da Iniciativa Liberal é no lado direito do hemiciclo, devido às ideias defendidas pelo partido de João Cotrim Figueiredo.

"A Iniciativa Liberal defende a privatização forte da economia. Defende a privatização da Caixa Geral de Depósitos, da RTP, do Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social... Não estou a dizer nem bem nem mal. Estou a constatar. Defende exatamente o contrário do PCP", sublinha Rui Rio.

Para o líder do PSD, "do ponto de vista ideológico é indiscutível que a Iniciativa Liberal se situa à direita do PSD, que é um partido social-democrata, nem sequer é democrata-cristão".

"Não podemos aceitar isso de forma alguma", rematou Rui Rio.

A Iniciativa Liberal pediu para mudar de lugar no hemiciclo do Parlamento e passar para o centro, o "mais distante dos extremos", uma pretensão que já foi apresentada formalmente, disse fonte oficial do partido.



Nas declarações desta quinta-feira aos jornalistas, Rui Rio adiantou que o PSD ainda não decidiu quem será o novo líder parlamentar ou candidato à vice-presidente da Assembleia da República. Os nomes serão conhecidos nos próximos dias.