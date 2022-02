O líder da distrital do PSD de Viseu defende que o partido não pode esperar mais tempo por uma liderança e aponta a próxima quarta-feira como o prazo limite para uma reunião que defina a estratégia.

“Temos a obrigação e o dever de apresentar uma proposta no conselho nacional de Barcelos” diz à Renascença Pedro Alves.

Na semana passada, no final da reunião da comissão política nacional, Rui Rio confirmou que vai deixar a presidência do partido e remeteu para o Conselho nacional em Barcelos a marcação da data das próximas diretas, deixando claro que gostaria de sair até ao início de julho. Mas o presidente da distrital de Viseu Pedro Alves contrapõe, argumentando que o PSD “precisa de uma liderança agora”.



Ao contrário do que é normal, a direção não vai apresentar uma data para as eleições e segundo a convocatória a reunião vai servir para fazer a “análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido”.

Pedro Alves defende que o partido deve sair de Barcelos já com a data das eleições diretas e que as distritais têm a “obrigação e o dever de apresentar uma proposta” refere à Renascença.

O líder da distrital de Viseu, que foi o diretor de campanha de Luis Montenegro quando perdeu para Rui Rio, assume que o partido não pode ficar nesta letargia e que a marcação da data vai possibilitar o surgimento dos candidatos. Pedro Alves avança como possível calendário, as diretas em abril e o congresso no mês de maio.

Partido tem de refletir para só depois escolher o líder

Numa altura em que ainda não há qualquer candidato assumido à liderança do PSD, o calendário eleitoral não é unânime, com algumas figuras do PSD a defenderem um processo mais estendido no tempo.

Pedro Rodrigues, antigo líder da JSD defendeu em entrevista à Renascença a realização de um congresso prévio ás diretas e Cristóvão Norte, líder da distrital do PSD de Faro é da mesma opinião. “Devíamos primeiro fazer um congresso extraordinário estatutário e só depois pensar na liderança do partido” refere em declarações à Renascença.

O antigo deputado defende o congresso porque diz que “o PSD precisa de um sobressalto militante para mudar”.

O conselho nacional de Barcelos pode marcar já uma data, ou então pode entender que o prazo dado por Rui Rio até ao verão é razoável e adiar para uma nova reunião a aprovação do calendário eleitoral.