PJ faz buscas na Câmara de Ponte de Lima

O presidente da Câmara de Ponte de Lima confirmou hoje que a Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na autarquia relacionadas com uma investigação às contas da Associação Concelhia das Feiras Novas e a processos de obras.

Em declarações à agência Lusa, Vasco Ferraz (CDS-PP) adiantou que os inspetores da PJ chegaram ao edifício da autarquia às 09:00, onde ainda se encontravam cerca pelas 15h30.

O autarca referiu que os inspetores procuram "documentação sobre processos específicos", relacionados "com as queixas apresentadas pela ex-vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima (CDS-PP), Mecia Martins, sobre subsídios atribuídos a Associação Concelhia das Feiras Novas, processos de obras e urbanismo e um programa de apoio a pessoas carenciadas, nomeadamente, a melhoria de condições habitabilidade e equipamento das casas com eletrodomésticos".

"Não é nada de extraordinário. Estamos a colaborar com a PJ e com as procuradoras no sentido de terem acesso a toda a informação que lhes faz falta", referiu Vasco Ferraz.

Em outubro, o atual presidente da Câmara de Ponte de Lima e o antecessor, Victor Mendes, ambos do CDS-PP, foram inquiridos pela PJ na qualidade de arguidos, num processo que envolve mais 14 pessoas. .

De acordo com a notificação remetida então para a Câmara Municipal de Ponte Lima, e a que a Lusa teve acesso, a investigação foi iniciada em 2020.

No documento, a PJ solicitava àquela autarquia do distrito de Viana do Castelo que notificasse os 16 arguidos para prestarem declarações em novembro no posto territorial da GNR de Ponte de Lima.