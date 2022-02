PCP aberto a regresso de debates quinzenais com PM desde que tenham “nível”

O secretário-geral do PCP defendeu esta quinta-feira que se os debates quinzenais com o primeiro-ministro voltarem a ser instituídos no parlamento, devem ter "um nível que aquele órgão de soberania exige".

Questionado sobre uma alteração regimental para permitir o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro ao parlamento, como propõe a Iniciativa Liberal, Jerónimo de Sousa respondeu que na anterior legislatura o PCP tomou posição sobre o assunto, opondo-se à extinção daquela modalidade de discussão em plenário.

“Tudo o que for enriquecedor para esse debate, deve acontecer. Agora, também consideramos que o plenário da Assembleia da República, e um debate dessa natureza e com esse objetivo, deve ter um nível que aquele órgão de soberania exige. Queremos nós amplo debate, sentido da medida”, frisou, após um encontro com a Liga dos Bombeiros Portugueses na sede nacional do partido.

Recordando que, na anterior legislatura, o PCP já tinha tomado “posição sobre isso” – em julho de 2020, os comunistas tinham-se oposto ao fim dos debates quinzenais -, Jerónimo de Sousa reiterou que “a Assembleia da República tem condições para promover o debate entre as forças políticas, e entre as forças políticas e o Governo”.

Na anterior legislatura, por proposta do PSD, os debates quinzenais com o primeiro-ministro passaram de quinzenais para bimensais.