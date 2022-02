Voto dos emigrantes. PCP acusa PSD de tentar "instrumentalizar" processo eleitoral

O Partido Comunista acusa o PSD de “instrumentalização, questionamento e perturbação do processo eleitoral” no processo de contagem dos votos dos emigrantes nas eleições legislativas de 30 de janeiro.



“A intervenção do PSD nas Assembleia de Apuramento dos círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa conducente à anulação de milhares de votos de eleitores baseada na invocação de procedimentos legais, visa no essencial a instrumentalização, questionamento e perturbação do processo eleitoral”, lamenta o PCP, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O PSD defende que os votos por correspondência, que não estejam acompanhados por fotocópia do Cartão de Cidadão, devem ser invalidados.

Mas o PCP refere que, numa reunião realizada no mês passado, os sociais-democratas tinham outro entendimento e não manifestaram qualquer oposição.

“A Direção da Organização na Emigração do PCP recorda que em reunião dos representantes das diversas forças políticas concorrentes naqueles círculos ocorrida no passado dia 18 de Janeiro, foi estabelecido consenso no sentido de aceitar como válidos todos os boletins cujos envelopes permitam a identificação clara do eleitor e descarga nos cadernos eleitores desmaterializados, mesmo que o envelope não contenha cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade, já que a ‘remessa pelo eleitor de cópia de documento de identificação serve, afinal e apenas, como reforço das garantias do exercício pessoal do voto’ (CNE, 2019).”

Em causa está a contagem dos votos nas eleições legislativas de 30 de janeiro, nos círculos da Europa e Resto do Mundo, que começou na terça-feira e que garantem a eleições de dois deputados, cada.