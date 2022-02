Secretário-geral do Chega apresenta demissão alegando "discordâncias"

O até agora dirigente do Chega não explica as razões da discordância – diz apenas que "quando discordo, digo-o. Quando concordo também". E diz que esta é a "primeira e primária forma de ser leal", num remoque implícito à direção de Ventura.

Ficou de fora das listas para as legislativas e ainda antes de o Parlamento arrancar os trabalhos da próxima legislatura, Tiago Sousa Dias apresentou a demissão de secretário-geral do Chega nesta quarta-feira, usando as redes sociais para fazer o anúncio, já depois de ter comunicado a decisão a André Ventura.





A publicação surge no último dia de contagem de votos das eleições legislativas, sendo que esta semana estão a ser apurados os círculos da Europa e Fora da Europa. Tiago Sousa Dias refere que é a vez de dar "espaço a que outros, mais enquadrados no espírito e na missão designada, possam simplesmente dar mais" ao partido do que o ex-dirigente admite que "conseguiria neste momento".

Sousa Dias assume que não sai do partido, irá continuar como militante do Chega e avisa que não respeitará "quem não respeitar" a sua "liberdade". Tudo isto numa publicação que surge no dia em que a direção do partido já fez saber que André Ventura irá prestar declarações aos jornalistas no Parlamento "sobre vários assuntos", após a conferência de líderes que irá decorrer nesta quarta-feira à tarde.