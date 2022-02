Inês Sousa Real rejeita eventual saída da liderança do PAN

Apesar das críticas do antigo líder do PAN, Inês Sousa Real recusa deixar a liderança do partido.

Na última noite, na SIC Notícias, a representante do Partido Pessoas Animais Natureza admitiu a realização de um novo congresso, mas reforçou que só os militantes do partido vão decidir se há mudanças na direção.

“Aquilo que esta direção democraticamente optou por fazer foi convocar a auscultação de todos os filiados”, afirmou Inês Sousa Real.

A deputada explica que “o Congresso é um órgão meramente representativo, ou seja, os filiados não têm o poder de participar diretamente, tem que ser por representantes”, daí a decisão de “convidar todas e todos os filiados a fazer esta reflexão em conjunto e a decidir se querem um Congresso eletivo ou apenas um congresso de alteração estatutária”.