Líder do Chega admite pedir uma audiência ao Presidente da República

André Ventura admite pedir uma audiência ao Presidente da República. ao que a Renascença, apurou a direção do Chega está a ponderar levar a Belém o facto não ter sido convidada pelo Primeiro-ministro para as reuniões com os partidos com assento parlamentar.



A partir da próxima semana, António Costa vai receber os partidos, deixando de fora o Chega, tal como já tinha admitido em entrevista à Renascença, durante a campanha eleitoral.

O primeiro-ministro vai receber a partir e quarta-feira uma série de representantes institucionais dos setores das finanças, educação, saúde, ciência e parceiros sociais, estando os encontros com os partidos parlamentares previstos para o próximo dia 15.

"No âmbito da preparação do próximo ciclo político, que resultou das eleições legislativas do passado dia 30 de janeiro, o primeiro-ministro, António Costa, irá ouvir, a partir de quarta-feira, representantes de diversos setores da sociedade civil", refere um comunicado divulgado pelo gabinete do líder do executivo.

Assim, no âmbito do ciclo político da nova legislatura, António Costa terá reuniões em 15 de fevereiro com Livre, PAN, BE, PCP, IL e PSD.