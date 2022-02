Rio diz que "obviamente" acreditou nos seus secretários-gerais em vez de no Ministério Público

Numa publicação na rede social Twitter, Rui Rio refere-se não apenas ao caso de José Silvano, hoje absolvido no chamado processo das "presenças-fantasma" no parlamento, mas também a Feliciano Barreiras Duarte, o seu primeiro secretário-geral e que se demitiu após notícias sobre falsificação de dados curriculares e morada.



"Tive dois secretários-gerais. Ambos foram condenados na praça pública e absolvidos em tribunal. Ambos viram os seus processos de lana-caprina arrastados três anos para gáudio de políticos e comentadores. Entre acreditar neles ou no Ministério Público, acreditei neles. Obviamente!", escreveu hoje o presidente do PSD.

Pouco antes, o atual secretário-geral José Silvano tinha deixado um agradecimento especial a Rui Rio por ter mantido a confiança política e segurado no cargo ao longo dos três anos e meio que durou o processo judicial.

"Com outro líder, um líder fraco que ficasse sujeito àquilo que a opinião pública ou a comunicação social dizia, era mais fácil substituir o seu secretário-geral, como tantas vezes foi pressionado, do que continuar a defender o seu secretário-geral até ao fim", afirmou Silvano, em conferência de imprensa na sede nacional do PSD.

O secretário-geral do PSD José Silvano e a deputada social-democrata Emília Cerqueira foram hoje absolvidos de crimes de falsidade informática de que estavam acusados no chamado processo das "presenças-fantasma" no parlamento.