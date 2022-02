PAN vai auscultar bases e não exclui realização de congresso

A porta-voz do PAN anunciou este domingo que o partido vai auscultar as bases em relação à estratégia de futuro, não excluindo a realização de um congresso e assumindo erros na comunicação durante a campanha para as legislativas.

Em declarações à Lusa, depois da reunião da Comissão Política do PAN, que arrancou na tarde de sábado e terminou durante a noite, Inês de Sousa Real afirmou que o partido decidiu “promover a auscultação dos filiados e filiadas” para que se possam exprimir “quer em relação aos resultados eleitorais, quer em relação à estratégia” do partido.

Depois de o ainda deputado Nelson Silva ter pedido a organização de um Congresso eletivo para "apurar responsabilidades" pelo resultado das eleições legislativas – o PAN perdeu o grupo parlamentar e voltou a ter um único deputado –, Sousa Real disse que essa possibilidade “não ficou afastada”, mas reiterou que é necessário ouvir as bases “para perceber se daqui resulta também essa sua vontade”.

Numa reunião em que se debateram as responsabilidades pela perda de mandatos, Inês de Sousa Real afirmou que houve “múltiplos fatores” que concorreram para o resultado do PAN, designadamente o “receio pela ascensão da direita”, a “questão do voto útil” e as “polémicas” que procuraram “pôr em causa o trabalho do partido”.

No entanto, a porta-voz – que, durante a campanha, mostrou-se disponível para entendimentos com o PS ou PSD – reconheceu também não ter conseguido explicar que, apesar de o PAN não se acantonar “na dicotomia de esquerda-direita”, isso não significava que estava disponível “para viabilizar qualquer Governo”, afirmando que nunca apoiaria um executivo apoiado pela extrema-direita ou que avançasse em matérias como a “eucaliptização do país”.

“Aquilo que foi um erro foi a forma de comunicação, porque claramente as pessoas não perceberam aquilo que nós estávamos a tentar dizer. O PAN nunca se mostrou disponível para viabilizar qualquer Governo. (…) Por alguma razão, a mensagem não passou, e, portanto, temos que, de alguma forma, de nos reestruturar, temos que pensar estrategicamente também naquela que é a nossa forma de comunicar”, indicou.