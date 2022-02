BE. Catarina Martins admite erros de comunicação no chumbo do Orçamento

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reconheceu falhas na comunicação do qual resultou a hecatombe eleitoral que fez a bancada bloquista passar de 19 deputados para apenas cinco deputados. Ainda assim, defendeu a estratégia seguida pela direção do partido na altura de chumbar o Orçamento do Estado.

Numa conferência de imprensa após ouvir os militantes, Catarina Martins reforçou que o chumbo do Orçamento do Estado foi uma opção ponderada e não se arrepende dessa decisão. No entanto, admite que o Bloco de Esquerda não soube explicar essa decisão aos eleitores. “O Bloco de Esquerda reconhece que não foi capaz de comunicar as razões profundas do chumbo do Orçamento do Estado”, explica a coordenadora do partido.

Depois do pior resultado em eleições legislativas em 20 anos, a Mesa Nacional do Bloco de Esquerda esteve num hotel em Lisboa para refletir sobre as razões da queda eleitoral. O partido perdeu 14 deputados em relação a 2019.

Catarina Martins voltou a culpar a bipolarização provocada pelo PS e PSD e também as sondagens pela queda do Bloco de Esquerda. A líder do partido assume mesmo que as sondagens traíram a estratégia do Bloco, que durante a campanha se direcionou contra a direita.