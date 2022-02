Seis detidos e 24 identificados na operação antidroga no Porto

A PSP deteve esta sexta-feira seis pessoas e identificou outras 24 no âmbito da operação antidroga a decorrer na zona da Pasteleira, no Porto, disse à Lusa fonte do gabinete de relações públicas do Comando Metropolitano local.

A operação, desenvolvida nos bairros de Pinheiro Torres e Pasteleira Nova desde as 9h00, permitiu ainda apreender 3.700 euros em dinheiro e uma viatura, acrescentou a fonte.

No terreno está cerca de meia centena de efetivos da PSP que vão "continuar nas próximas horas a ação", disse ainda a fonte, de uma intervenção que decorre "numa zona referenciada pelas autoridades como palco de significativo tráfico de droga e onde, em 2021, a PSP deteve 250 pessoas associadas àquele ilícito. E só nos últimos 60 dias registaram-se ali 105 detenções".

A fonte da PSP confirmou ainda à Lusa "a apreensão de heroína, haxixe e cocaína", explicando que o "número de doses está ainda a ser contabilizado".

A operação não contempla quaisquer buscas domiciliárias e mobiliza a Unidade Especial de Polícia, Divisões de Investigação Criminal e Trânsito, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata, contando ainda como a colaboração da Polícia Municipal do Porto.

De manhã, o comissário Eduardo Silva disse à agência Lusa que se trata de uma "operação de visibilidade e prevenção criminal", visando "aumentar o sentimento de segurança nos residentes".