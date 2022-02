Pedro Soares. Direção do BE foi "incapaz" e "tem de haver responsabilização" por "hecatombe eleitoral"

O ex-deputado do Bloco de Esquerda e crítico da atual direção Pedro Soares quer que haja consequências da hecatombe que o partido sofreu nas eleições do passado domingo. Fala de uma sucessão de derrotas e quer que haja atribuição de responsabilidades.

Mas Catarina Martins já fechou a porta a uma saída antecipada da liderança do Bloco de Esquerda . Logo na noite eleitoral, a coordenadora do partido disse estar pronta para assumir todas as responsabilidades, mas vincou que “ nunca foi na sequência de resultados eleitorais que o Bloco de Esquerda decidiu a sua direção ”.

O antigo deputado do Bloco de Esquerda tem assumido uma postura de oposição face à estratégia do partido de se aliar ao PS e de voltar a apostar numa reedição da geringonça.

É uma posição que foi reforçada esta semana por Catarina Martins quando saiu da audiência com o Presidente da República, em Belém: “Sinto-me muito confortável com o mandato que os meus camaradas e as minhas camaradas me deram e que eu cumprirei”, respondeu a líder bloquista aos jornalistas.

A visão de Catarina Martins não conflui com a de Pedro Soares, que concorda com a intenção da coordenadora do partido se manter com a liderança, mas lembra: “O final do seu mandato é quando se realizar a próxima Convenção Nacional. Pode ser daqui a três meses, seis meses, um ano ou um ano e meio. Acho que seria bom que esta Mesa Nacional desse indicações sobre esta matéria”.

Mas à Renascença, fonte do partido reforça a postura já demonstrada por Catarina Martins: “Cumprirá o mandato por inteiro”.

Em retrospetiva, Pedro Soares, antigo deputado do Bloco de Esquerda acredita que a derrota eleitoral é o “corolário de um conjunto de derrotas eleitorais que o partido tem vindo a sofrer”.

Para sustentar, o crítico da direção de Catarina Martins lembra que desde 2019, o partido perdeu as eleições das regiões autónomas, presidenciais, autárquicas e por fim, as últimas legislativas.

“Há aqui uma sucessão de derrotas que demonstra uma ineficácia e debilidade nesta linha política concentrada numa nova edição da geringonça e tem de ser alterada. É preciso um grande debate, unir o Bloco para uma mudança de rumo”, defende Pedro Soares.