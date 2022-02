PAN. Antigo líder critica direção e diz-se disponível para voltar

O antigo líder do PAN, André Silva, critica fortemente a atual direção do partido, liderado por Inês Sousa Real, e revela disponibilidade para regressar às lides políticas.

A posição é assumida num artigo de opinião publicado nesta sexta-feira pelo “Público”, no qual André Silva ataca a estratégia da direção do PAN para as legislativas.

“Quem não sabe dançar, diz que a sala está torta”, diz o antigo líder, que assim intitula o seu artigo. André Silva diz que se tem mantido em silêncio desde a última intervenção pública, mesmo quando discordou “de várias opções políticas” do partido.



“Mantive-me em silêncio sob pena de a minha intervenção prejudicar o partido ou ser entendida como uma ingerência. E não participei nas campanhas eleitorais, autárquicas e legislativas, em obediência ao adágio que sempre ouvi em casa: à boda e ao batizado não vás sem ser convidado”, escreve.

O antigo líder considera, contudo, que “chegou o momento de falar”, face ao “profundo definhar do partido que ajudei a erguer”. E afirma estar “disponível, como sempre estive, para ajudar o meu partido a reposicionar-se e a reconquistar a credibilidade e a voz política que já teve, caso os filiados decidam por outra liderança”.

O Partido Pessoas Animais Natureza perdeu quatro deputados na Assembleia da República, ficando apenas com um: a porta-voz, Inês Sousa Real.