PAN. Antigo líder critica direção e diz-se disponível para voltar

A posição é assumida num artigo de opinião publicado nesta sexta-feira pelo “ Público ”, no qual André Silva ataca a estratégia da direção do PAN para as legislativas.

O antigo líder do PAN, André Silva, critica fortemente a atual direção do partido, liderado por Inês Sousa Real, e revela disponibilidade para regressar às lides políticas.

Na opinião de André Silva, estes resultados – que classifica de “catástrofe” – não se explicam com condicionalismos externos, defende.

“Apregoar que os resultados são fruto dos ataques de alguns setores que o PAN belisca, dos efeitos do voto útil, ou, pasme-se, do sistema eleitoral que prejudica os pequenos partidos é um insulto à inteligência”, escreve.

André Silva acusa ainda a atual direção de se ter comportado como “um afilhado do PS” nas eleições autárquicas.

Quando deixou a liderança, em junho de 2021, André Silva considerou estarem reunidas “todas as condições para que o PAN continue no seu caminho e no seu percurso de sucesso” e afirmou não antever “rigorosamente cenário nenhum que me fizesse voltar à política".

“Não há qualquer motivo para regressar porque, como referi, houve um período de afirmação e de consolidação do partido, que tem vindo a acumular sucessos e crescimento ao longo de todos estes anos”, considerou, adiantando que o PAN "tem todas as condições e todo o tempo" para "prosseguir aquilo que é o seu caminho" e o seu "percurso de crescimento".

Ressalvou, contudo, que aprendeu “a nunca dizer nunca e a nunca dizer sempre”.