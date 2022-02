Ciclovia? Moedas diz que Almirante Reis pode "ser aquilo que ainda não foi"

O presidente da Câmara de Lisboa disse hoje que a Avenida Almirante Reis pode "ser aquilo que ainda não foi", aguardando a conclusão do processo de auscultação das pessoas e dos especialistas para decidir sobre o futuro da ciclovia.

"Neste momento temos um acesso ao centro da cidade numa avenida importantíssima que foi reduzida a uma via de cada lado, ora isso as pessoas sabem que não funciona, eu sei que não funciona, mas exatamente ainda não fiz [um plano para a ciclovia] porque quero falar com as pessoas, porque quero estar a tomar essas ideias e poder construir com essas ideias, e isso implica ouvir as pessoas, que é o que estamos a fazer, ouvir os especialistas, para tomar então uma medida de curto prazo, que vai tem de ser tomada, e uma mais de longo prazo, que é repensar a Almirante Reis", declarou Carlos Moedas (PSD).

Falando à margem do lançamento da primeira pedra do futuro quartel de comando e formação do Regimento de Sapadores Bombeiros em Chelas, na freguesia lisboeta de Marvila, o autarca reiterou que a decisão sobre o futuro da ciclovia da Avenida Almirante Reis, em que se pretende "encontrar uma alternativa", vai ser tomada após o processo de ouvir as pessoas e os especialistas.

"Temos de ter aqui uma solução a curto prazo, porque a curto prazo isto não foi pensado, aliás as pessoas sabem disso, os bombeiros sabem disso, a polícia sabe disso, e depois olharmos para o longo prazo e dizer: vamos olhar para a Almirante Reis e construí-la, desenhá-la com as pessoas, para uma avenida que podia ser muito bonita, uma avenida que poderia ser mais larga, ter um perfil completamente diferente, que tenha espaço para as bicicletas, mas também para os carros", expôs o presidente da Câmara de Lisboa.