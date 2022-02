Rui Rio. "Não sou candidato às próximas diretas" antecipadas no PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou, esta quinta-feira, que não será candidato às próximas eleições diretas do partido, que serão antecipadas.



“Está claro que não sou candidato nas próximas diretas”, disse o líder social-democrata, após a reunião da Comissão Política Nacional, onde foram analisados os resultados das legislativas de 30 de janeiro, que deram a maioria absoluta ao PS.

Nesse quadro, Rio repetiu o que já tinha dito no discurso em que assumiu a derrota eleitoral: “o meu mandato tem mais dois anos”, mas “não vejo utilidade nenhuma em prosseguir, quando não há objetivo nenhum”, pelo que caberá ao Conselho Nacional “decidir a antecipação dessas eleições”.

Rio diz que se mantém no cargo “pelo sentido de responsabilidade”: “não vou embora zangado com toda a gente (…) acho que o razoável é o partido resolver a questão dentro do prazo razoável. Antes das férias isto tem de estar resolvido”, ou seja “no primeiro semestre” do ano.

“Eu não abandono. Acho que o razoável é o partido resolver este assunto no primeiro semestre, até ao início de julho. Se quiserem antecipar ainda mais pode-se antecipar ainda mais”, afirmou o líder cessante do PSD, no final da reunião da Comissão Política Nacional que durou mais de quatro horas.