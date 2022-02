CDS terá congresso para eleger novo líder a 9 e 10 de abril

O CDS-PP deverá ter um congresso para a eleição de uma nova direção nos dias 9 e 10 de abril, apurou a Renascença.

Essa será a proposta da direção no Conselho Nacional a 11 de fevereiro. Esta reunião será presencial, recordando que os últimos conselhos nacionais foram por videoconferência.

De acordo com a convocatória da reunião do órgão máximo entre congressos, à qual a agência Lusa teve acesso, o Conselho Nacional dos centristas vai reunir-se "extraordinariamente no próximo dia 11 de fevereiro de 2022, com início às 19h00, na sede nacional sita no Largo Adelino Amaro da Costa".

Da ordem de trabalhos, consta a análise ao resultado eleitoral nas legislativas de domingo, o pior de sempre do CDS-PP que ditou a perda de representação na Assembleia da República.

Os conselheiros vão apreciar também a proposta de convocatória do próximo congresso e votar o regulamento de eleição de delegados, o regulamento do congresso e eleger a comissão organizadora.

A ordem de trabalhos enviada aos conselheiros refere também a aprovação das atas das anteriores reuniões do Conselho Nacional.

Ao contrário das reuniões anteriores, que no último ano decorreram por videoconferência na sequência da pandemia de covid-19, este encontro dos conselheiros do CDS-PP será presencial.

Na sequência do resultado nas eleições legislativas, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, pediu a demissão e não irá recandidatar-se.

Já o eurodeputado do partido, Nuno Melo, anunciou que será candidato à liderança se conseguir garantir "condições institucionais" para "um caminho novo, unificador, mobilizador e respeitador".

O CDS-PP já teve um congresso para disputa da liderança agendado para novembro, mas acabou por ser cancelado.