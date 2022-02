Marcelo vai indigitar Costa como primeiro-ministro

Marcelo Rebelo de Sousa vai convidar António Costa a formar governo depois de os votos dos círculos eleitorais no estrangeiro serem apurados. O Presidente da República esteve esta tarde reunido com o secretário-geral do PS por videoconferência, já que António Costa está infetado com Covid-19.

Na sequência dessa reunião saiu uma nota no site da Presidência da República onde pode ler-se que Marcelo Rebelo de Sousa vai indigitar António Costa como Primeiro-Ministro quando os resultados das Eleições Legislativas estiverem fechados. Para isso faltam ser apurados os votos dos círculos eleitorais da Europa e de fora da Europa.

Segundo a lei eleitoral, isso tem de acontecer até 10 dias depois do dia das eleições, ou seja, no máximo até ao próximo dia 9 de fevereiro, a próxima quarta-feira. Nessa altura, será formalizada a indigitação.

Regresso dos debates quinzenais?



Durante as audiências de hoje, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os quatro partidos mais votados nas últimas legislativas: Iniciativa Liberal, Chega, PSD e PS. Depois de serem ouvidos pelo Presidente da República, em Belém, os dois partidos mais à direita defenderam o regresso dos debates quinzenais para fiscalizar a maioria absoluta do PS.



Primeiro foi João Cotrim de Figueiredo, presidente da Iniciativa Liberal, que depois da reunião revelou que esse vai ser um dos primeiros passos do partido para escrutinar a maioria socialista.

"Vamos propôr uma alteração ao regimento da Assembleia da Repúbica para reintroduzir de imediato os debates quinzenais."

O líder dos liberais quer "voltar ao escrutínio político que é particularmente importante quando o PS, que é um partido com tendência hegemónica, volta a ter maioria absoluta É verdadeiramente preocupante que mantenhamos este nível fraco de escrutínio parlamentar e que o Primeiro-ministro só se desloque ao Parlamento na prática, de dois em dois meses.", diz João Cotrim de Figueiredo.

Depois dos liberais, André Ventura esteve na audiência com Marcelo Rebelo de Sousa e à saída, reforçou a necessidade do regresso ao antigo modelo. "Não deixaremos que o Parlamento seja menorizado ou secundarizado. Vamos propôr o retorno imediato dos debates quinzenais e acho que o Partido Socialista dava um bom sinal ao país em aceitar".

E Rui Rio?

O presidente do PSD que propôs o fim dos debates quinzenais não muda a sua opinião. "Se há característica que eu tenho é quando digo uma coisa, estou convencido do que digo e do que faço.", dispara o líder social-democrata quando questionado pelos jornalistas.

"Uma vez que nós temos uma maioria absoluta do PS, eu concordo que o escrutínio do governo por parte da Assembleia da República deve ser ainda mais apurado. Mas estou a falar de fiscalização. Não estou a falar do espetáculo para abrir telejornais, que isso não é escrutínio nenhum."

Na altura em que o PSD propôs o fim dos debates quinzenais, em junho de 2020, que acabaria por ser aprovado com os votos a favor do PSD e PS, Rui Rio defendia que a presença bimensal do chefe de governo na Assembleia da República não passava de um espetáculo mediático. Com a alteração, o Primeiro-Ministro passou a ter de ir ao Parlamento de dois em dois meses.

E o PS? Não responde

No final da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, José Luís Carneiro, secretário geral-adjunto do PS, desviou-se das questões sobre este tema. "Como sabe são competências da Assembleia da República, vamos aguardar pela sua instalação, e os diferentes líderes parlamentares decidirão sobre os modos de funcionamento do Parlamento".

José Luís Carneiro defende que o PS tem uma "vontade inequívoca do PS de contribuir para uma cultura de diálogo político no quadro parlamentar". Diz o secretário geral-adjunto do PS que os socialistas devem "saber ouvir" todas as expressões parlamentares, mas não concretiza como é que isso deve ser fomentado.

[notícia atualizada às 20h36]