Eleições convidam a um compromisso nacional

No passado dia 30 de janeiro, os portugueses escolheram os deputados que os irão representar na Assembleia da República. Dos resultados obtidos resulta que o Partido Socialista (PS) conquistou 119 dos 230 lugares disponíveis no Parlamento, o que equivale a 52%, deixando o segundo partido político, o Parido Social-Democrata (PSD), com 78 deputados e 34% do total de assentos no Parlamento. A primeira nota que deve ser sublinhada é que os dois maiores partidos portugueses representam 86% do total dos deputados eleitos. Se somarmos a estes, os deputados eleitos pela Iniciativa Liberal (IL), o número de lugares conquistados pelos três partidos atinge a percentagem de 89%. Para as forças mais extremistas da esquerda e da direita somadas restam 11%.



O ponto que quero destacar é que, com estes resultados, se abre uma oportunidade única para que as reformas que o País precisa, em vários domínios das políticas económicas, socias, culturais e ambientais possam ser concretizadas num clima de grande compromisso entre os quase 90% dos deputados agora eleitos. A votação dos portugueses em 30 de janeiro assim o exige. Esta composição do Parlamento não permita desculpas para que as forças do centro não se entendam em aspetos fundamentais, com vista ao desenvolvimento económico e social do País. Consultados os programas eleitorais do PS, do PSD e da IL não se encontram diferenças insanáveis entre as propostas apresentadas.

A legitimidade política é conferida, em primeiro lugar, pelo voto dos eleitores, mas essa legitimidade pode sair reforçada ou não pela capacidade demonstrada pelos eleitos na obtenção de compromissos em torno de objetivos considerados por todos como decisivos. Esse espaço foi aberto pelos resultados das últimas eleições. Dificilmente haverá outra oportunidade como esta. Poucos, ou mesmo nenhum País da Europa, tem tão ampla concentração de votos em eleitores moderados em apenas três partidos. Seria trágico que estes três partidos entrassem em lutas estéreis, sem grande sentido, em torno de objetivos menores e deitassem para o lixo a oportunidade histórica que os eleitores lhe concederam para fazerem as grandes reformas que o País reclama.

O prazo da legislatura são quatro anos. O País seguramente que compreenderia e com satisfação que os primeiros dois anos da legislatura fossem ocupados na negociação e execução de um grande compromisso nacional em torno das grandes reformas que vinculariam as três forças políticas mais representativas do Parlamento. Restariam depois dois anos para que a tónica fosse posta na luta partidária.

Tenhamos presente que as grandes conquistas da humanidade nunca foram atingidas com base numa única pessoa, força ou instituição. Foi sempre da capacidade em conciliar múltiplos agentes e forças que, através da conjugação de esforços, de muita negociação e de aceitação de compromissos, tornaram possível o que parecia impossível.

Nunca como hoje, num mundo carregado de incerteza e de uma velocidade de transformações que nunca foi experimentado noutro tempo da história planetária, se exige tanto do reforço de uma cultura de compromisso.

O País tem a sorte de ter um Presidente da República que já demonstrou estar à altura para transformar esta utopia da concretização de compromissos numa realidade, porque tem, do seu lado, legitimidade política, capacidade de persuasão, crença, visão e inteligência, que muito podem contribuir para transformar esta ideia numa entusiasmante realidade.