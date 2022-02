Sucessão no PSD. Malheiro diz que “poucos reúnem as condições” de Montenegro para liderar o partido

O vice-presidente do PSD Salvador Malheiro afirmou esta terça-feira que “poucos reúnem as condições” para vir a liderar o partido como Luís Montenegro e anunciou que, ainda esta semana, a direção reunirá para analisar resultados e desencadear processo interno.

Em declarações ao Fórum TSF, Salvador Malheiro afastou que possa ser candidato à liderança do PSD e, questionado sobre o nome do antigo líder parlamentar Luís Montenegro (que já disputou com Rui Rio a liderança em 2020), admitiu que pode ser uma solução para o futuro do partido “se tiver o apoio da maioria das estruturas e dos militantes”.

“Naturalmente que Luís Montenegro, neste momento, é das figuras que reúne melhores condições para o fazer, vamos aguardar, se for um outro também estarei disponível para ajudar. Acho que poucos reúnem as condições que neste momento Luís Montenegro reúne”, salientou, afirmando que não gostaria que existisse “disputa interna” neste período difícil do partido.